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Атомный авианосец США принял участие в совместных с Южной Кореей учениях

Атомный авианосец США Nimitz принял участие в совместных с Южной Кореей учениях

Атомный авианосец США Nimitz принял участие в совместных с Южной Кореей учениях к югу от острова Чеджудо в Корейском проливе, сообщает агентство Yonhap.

Помимо американского авианосца, в учениях были задействованы южнокорейские эсминцы Sejong the Great и Choe Yeong, а также корабль материально-технического снабжения Hwacheon. 28 марта американский Nimitz должен прибыть в порт Пусана.

За несколько часов до того, как к Чеджудо прибыл авианосец США военные Северной Кореи выпустили две баллистических ракеты малой дальности в Японское море. В командовании США заявили, что хоть запуск и не представлял непосредственной угрозы для американских военных или союзников, он подчеркнул «дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

О крупномасштабных учениях совместно с США власти Южной Кореи объявили 17 марта. Тренировки начались 20 марта и продлятся до 3 апреля. В Северной Корее совместные учения Вашингтона и Сеула расценили как «подготовку к агрессивной войне» и пообещали «решительный ответ».

Теги
США авианосец ВМС США Южная Корея Северная Корея
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