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Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к применению ядерного оружия

Лидер КНДР после учений призвал Пхеньян быть готовым к применению ядерного оружия

Северокорейским военным надо быть готовыми к ответному применению ядерного оружия в любое время, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам учений, во время которых была запущена баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Комплексные тактические учения, о которых идет речь, проходили 18 и 19 марта. В ходе этих учений прорабатывалось управление системой командования ядерным ударом, порядок действий и методы ведения боя для немедленного перехода на ядерную атаку, а также была запущена баллистическая ракета, имитировавшая тактическую ядерную атаку.

«Ким Чен Ын упомянул, что очень важно часто организовать приближенные к реальному бою учения, как нынешние, и подчеркнул, что следует сделать так, чтобы наши воины привыкли к неожиданной ситуации и тщательно подготовились к незамедлительной, подавляющей и активной ядерной ответной готовности в любое время», — говорится в сообщении ЦТАК.

Также лидер КНДР отметил, что прошедшие учения стали важным моментом в подготовке ядерных боевых сил на случай «выполнения миссии по сдерживанию войны и захвата инициативы в войне в любое время и в неожиданной ситуации».

13 марта США и Южная Корея начали совместные учения под названием «Щит свободы». Они продлятся до 23 марта. Вашингтон и Сеул отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения со стороны КНДР на фоне продолжающихся пусков баллистических ракет и «ядерной угрозы» со стороны Пхеньяна.

В КНДР расценили учения как «подготовку к агрессивной войне» и пообещали «решительный ответ». 17 марта Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Япония выразила КНДР протест по этому поводу.

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Северная Корея КНДР Ким Чен Ын ядерное оружие военные учения
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