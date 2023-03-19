Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

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Министры иностранных дел стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США) выступили с осуждением запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны Северной Кореи. По мнению министров, эти испытания «подрывают региональный и международный мир и безопасность». Это следует из заявления, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел Японии.

«Мы подтверждаем требование, чтобы Северная Корея полностью <...> отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ создания оружия массового поражения и баллистических ракет. <...> Мы призываем Северную Корею вести конструктивную дипломатию в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения о диалоге, выдвинутые Японией, США и Южной Кореей», — заявили министры.

В совместном заявлении подчеркивается, что «безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрого и объединенного ответа со стороны международного сообщества», включая серьезные меры со стороны Совета Безопасности ООН.

19 марта прошел седьмой запуск КНДР баллистической ракеты с 16 марта в ответ на военные учения, которые проводят США и Южная Корея. 17 марта запуском ракеты «Хвасон-17» руководил северокорейский лидер Кем Чен Ын. Он заявил, что и дальше «будет информировать США и Южную Корею» о безрассудстве крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове. Сеул и Вашингтон начали совместные учения «Щит свободы» 13 марта, они продлятся до 23 марта. Военные отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения со стороны КНДР, в Пхеньяне же видят в учениях «подготовку к агрессивной войне».