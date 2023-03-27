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SCMP узнала об итогах непубличной поездки в Китай представителя Госдепа

SCMP: визит главы отдела Госдепа США по Китаю не стал «ледоколом» для отношений двух стран
Рик Уотерс
Рик Уотерс (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Визит руководителя Координационного управления Госдепартамента США по Китаю («Китайский дом») Рика Уотерса в Китай помогут наладить диалог с Пекином, но вряд ли это станет «ледоколом» для двусторонних отношений, считают аналитики South China Morning Post (SCMP).

Рик Уотерс является главой «Китайского дома», а также заместителем помощника госсекретаря США по Китаю и Тайваню. На прошлой неделе, с 20 по 22 марта, он посещал Гонконг, затем вылетел в Шанхай и Пекин, где встретился с коллегами из китайского МИДа, сообщил SCMP источник, осведомленный в этом вопросе.

Во время встречи Уотерса с китайскими официальными лицами стороны обсудили возможный телефонный разговор между председателем Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, изменение графика поездки госсекретаря США Энтони Блинкена (ее отменили после того, американские военные сбили китайский аэростат), ситуацию на Украине и предстоящий визит в США президента Тайваня Цай Инвэнь.

Поездка главы «Китайского дома» состоялась на фоне визита Си Цзиньпина в Россию, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и они подписали несколько соглашений о совместном сотрудничестве.

Поездка Уотерса может помочь дипломатическому сообществу США разобраться с проблемами Гонконга и отношениями с Китаем в целом, считает эксперт по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук Лу Сян.

По мнению профессора права Городского университета Гонконга Ван Цзянъю, визит высокопоставленного американского дипломата подразумевает, что Вашингтон хочет активизировать общение с Пекином, но Китай в настоящее время не видит «смысла в диалоге», поскольку предыдущие попытки не сработали.

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В августе прошлого года китайско-американские отношения резко ухудшились из-за Тайваня: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела Нэнси Пелоси, которая в тот момент была спикером палаты представителей США. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства. Вашингтон заявил, что прилет Пелоси не означает изменения политики США, утверждающих, что придерживаются политики одного Китая.

В начале марта отношения между Пекином и Вашингтоном вновь обострились: американские военные сбили китайский шар-зонд у побережья Южной Каролины. В США решили, что тот собирал данные о стратегических объектах, а в Китае утверждали, что шар вел метеорологические наблюдения.

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