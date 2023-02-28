В МИДе заявили, что Россия не покинет ВТО и МВФ

Россия не собирается отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО) и от участия в деятельности Международного валютного фонда, подобный шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Александр Панкин.

«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов», — сказал он, добавив, что выход из организации может негативно повлиять на уровень и качество внешнеэкономических связей.

Что касается МВФ, организация является «значимым элементом послевоенного экономического миропорядка», потому участие в ее деятельности имеет важное «имиджевое значение», а также открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе», отмечает дипломат. Также Москва заинтересована в продолжении участия в МВФ из-за «вовлечения в процесс согласования глобальных экономических инициатив и проектов», указал Панкин.

После начала военной операции на Украине в Госдуме неоднократно предлагали выйти из ВТО. В марте 2022-го группа депутатов «Справедливой России — За правду» внесла в парламент соответствующий законопроект. В январе текущего года с аналогичным предложением выступил первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

В Минэкономразвития в марте прошлого года заявили, что государства, которые не вводили санкции против России, негативно воспримут выход страны из ВТО. В ведомстве считают, что, с точки зрения организации, наложенные на Москву ограничения являются незаконными.

Россия — член ВТО с 2012 года. В мае 2022-го президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать принятые против России санкции со стороны государств — участников ВТО и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации.