Губернатор созвал совещание после взрыва беспилотника в Тульской области

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В Тульской области после взрыва в городе Киреевск глава региона Алексей Дюмин созвал совещание в связи с инцидентом, сообщил представитель правительства области «РИА Новости».

Взрыв произошел днем 26 марта. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах сообщили, что в городе упал беспилотник. По данным ТАСС, это был украинский Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой.

Пострадали три человека, заявили РБК в региональном минздраве. По данным Baza, это 17-летняя девушка, 20-летний молодой человек и 36-летний мужчина.

В марте в регионе уже дважды падали беспилотники. Первый инцидент произошел в начале месяца в том же Киреевском районе. Воронку от взрыва дрона нашли в лесополосе в 15 км от города, у поселка Березовского. Второй упавший беспилотник обнаружили 19 марта в Одоевском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.