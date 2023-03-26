Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском Ми-8

Вертолет Ми-8 (Фото: Анна Кудрявцева / Reuters)

Российская авиация сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе села Дмитрова в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, на донецком направлении были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, российские силы ликвидировали самоходную гаубицу «Акация» и одну артиллерийскую систему М777 производства США.

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Российские ПВО на том же направлении перехватили семь РСЗО «HIMARS». Еще были уничтожены 14 украинских беспилотников в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, в Кирилловке, Волновахе, Ясиноватой в ДНР, в Токмаке и Балочках в Запорожской области.

В Краматорске уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.

За все время военной операции на Украине российские силы уничтожили 404 самолета, 225 вертолетов, более 3,5 тыс. беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, более 8 тыс. танков, 1073 боевых машин РСЗО, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.