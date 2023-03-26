Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском Ми-8

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Каким получился премиум-проект Dream Towers на Нагатинском полуострове Стиль, 15:03
Путин объяснил решение посетить Мариуполь Политика, 15:03
Российские бизнесмены обжаловали арест активов в Италии Бизнес, 14:52
Матыцин призвал Карпина определиться, он «с Россией или сам по себе» Спорт, 14:50
В Одессе у причала взорвалась морская мина Политика, 14:35
Тутберидзе призвала Баха извиниться за слова об обращении с Валиевой Спорт, 14:27
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 14:22
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском Ми-8 Политика, 14:19
Путин назвал завистниками прогнозирующих зависимость России от Китая Политика, 14:09
Орландо Блум приехал на Украину впервые с 2016 года Политика, 13:17
Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в допинге в адрес Валиевой Спорт, 13:16
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:06
Берлин назвал запугиванием размещение ядерного оружия в Белоруссии Политика, 12:42
«Ак Барс» стал соперником «Авангарда» по полуфиналу Кубка Гагарина Спорт, 12:42
Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском Ми-8

Минобороны: российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Анна Кудрявцева / Reuters)

Российская авиация сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе села Дмитрова в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, на донецком направлении были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, российские силы ликвидировали самоходную гаубицу «Акация» и одну артиллерийскую систему М777 производства США.

Российские ПВО на том же направлении перехватили семь РСЗО «HIMARS». Еще были уничтожены 14 украинских беспилотников в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, в Кирилловке, Волновахе, Ясиноватой в ДНР, в Токмаке и Балочках в Запорожской области.

В Краматорске уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.

За все время военной операции на Украине российские силы уничтожили 404 самолета, 225 вертолетов, более 3,5 тыс. беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, более 8 тыс. танков, 1073 боевых машин РСЗО, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте на РБК Pro
«Я начальник — ты дурак». Как коллективы превращаются «в банки с пауками»
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике
Что значит для экономики России партнерство с Китаем
«У многих людей сегодня «когнитивный диабет»: сооснователь Slack и Flickr

Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском Ми-8
Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском Ми-8

Теги
Минобороны ДНР Вертолет Ми-8 Военная операция на Украине
Материалы по теме
Замглавы МИДа пообещал рост числа сбитых на Украине самолетов
Политика
Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР
Политика
В Крыму заявили, что сбитые над Джанкоем дроны были начинены шрапнелью
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter