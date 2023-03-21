Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка в ДНР, заявило Минобороны.

В предыдущий раз ведомство сообщало о сбитом Су-25 7 марта, это произошло в Херсонской области. В той же сводке говорилось о сбитом украинском бомбардировщике Су-24 в ДНР.

За прошедшие сутки средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до 80 украинских военных, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 на купянском направлении. На краснолиманском направлении уничтожено до 95 военных, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На донецком направлении потери Украины составили до 160 военных, на южно-донецком и запорожском — более 30 человек, на херсонском направлении — более 40.