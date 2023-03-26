Путин объяснил появление западной техники в зоне военной операции

Российским военным иногда удается «достать» технику ВСУ от западных стран, пока она не дойдет до линии соприкосновения, иногда — нет, сообщил Путин. По его словам, Россия не позволяет поставлять технику Киеву «спустя рукава»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Западные страны поставляют Украине военную технику «скрытно по ночам», но российским военным иногда удается ее «достать», чтобы она не достигла линии соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналист Павел Зарубин спросил у президента, почему военная техника ВСУ доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается российскими силами «на дальних подступах».

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет», — ответил Путин. При этом он подчеркнул, что «такая цель есть» и не стоит сомневаться, что Россия «просто безразлично, спустя рукава» позволяет поставлять вооружение и технику.

Российская сторона критикует поставки западными странами оружия на Украину и отмечает, что их военная техника будет целями российских военных. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя поставки Киеву танков (Германия, Польша и другие страны согласились отправить танки Leopard, Великобритания — танки Challenger), заявил, что эти танки «будут гореть». «У нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — отреагировал Путин на поставки на танков.

За год военной операции российская армия уничтожила большую часть западной техники и вооружений, переданных Украине, заявили в Службе внешней разведки (СВР) в феврале. По данным ведомства, Украина получила от стран НАТО более 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты, 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Минобороны 25 марта сообщало, что с начала спецоперации российские силы уничтожили 404 украинских самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня и более 9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.