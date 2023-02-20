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СВР заявила об уничтожении большей части западной техники на Украине

СВР: ВС России уничтожили большую часть переданной Украине западной техники и оружия
Российская служба внешней разведки привела свои данные по поставкам западного оружия Украине, согласно которым она получила от НАТО более 1 тыс. комплексов ПВО, почти полтысячи танков и свыше миллиона снарядов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская армия уничтожила большую часть западной техники и вооружений, переданных Украине, заявили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, Украина получила от стран НАТО:

  • более 1170 комплексов ПВО;
  • 440 танков;
  • 1510 боевых машин пехот;
  • 655 артиллерийских систем;
  • 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО);
  • 609 тыс. противотанковых выстрелов;
  • 1 млн 206 тыс. снарядов.

За время спецоперации Украина получила от своих западных партнеров различные вооружения — например, американские РСЗО HIMARS, французские гаубицы Caesar, немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T и другие. В 2023-м несколько стран пообещали отправить Киеву танки: Германия, Польша и другие — Leopard, США — Abrams, Великобритания — Challenger. На Западе также ведутся дискуссии по поводу поставок самолетов Украине, о чем Киев не раз просил своих союзников.

По подсчетам Кильского института мировой экономики (ФРГ), с января по ноябрь 2022 года Украина получила от Запада военную помощь на сумму более €30 млрд. Основная доля приходится на США — почти €23 млрд. В Вашингтоне в начале февраля указывали, что с февраля 2022-го оказали помощь Украине более чем на $29 млрд, с 2014 года — $32 млрд.

Москва осуждает поставки западного вооружения Киеву. В Кремле отмечали, что такая помощь будет приносить Украине «больше страданий», но не изменит целей спецоперации.

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По данным российского Минобороны из сводки от 19 февраля, почти за год проведения спецоперации на Украине были уничтожены 595 самолетов и вертолетов, 3178 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, а также более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, почти 8,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина военная помощь поставки оружия СВР НАТО
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