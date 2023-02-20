СВР заявила об уничтожении большей части западной техники на Украине

Российская служба внешней разведки привела свои данные по поставкам западного оружия Украине, согласно которым она получила от НАТО более 1 тыс. комплексов ПВО, почти полтысячи танков и свыше миллиона снарядов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская армия уничтожила большую часть западной техники и вооружений, переданных Украине, заявили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, Украина получила от стран НАТО:

более 1170 комплексов ПВО;

440 танков;

1510 боевых машин пехот;

655 артиллерийских систем;

9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО);

609 тыс. противотанковых выстрелов;

1 млн 206 тыс. снарядов.

За время спецоперации Украина получила от своих западных партнеров различные вооружения — например, американские РСЗО HIMARS, французские гаубицы Caesar, немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T и другие. В 2023-м несколько стран пообещали отправить Киеву танки: Германия, Польша и другие — Leopard, США — Abrams, Великобритания — Challenger. На Западе также ведутся дискуссии по поводу поставок самолетов Украине, о чем Киев не раз просил своих союзников.

По подсчетам Кильского института мировой экономики (ФРГ), с января по ноябрь 2022 года Украина получила от Запада военную помощь на сумму более €30 млрд. Основная доля приходится на США — почти €23 млрд. В Вашингтоне в начале февраля указывали, что с февраля 2022-го оказали помощь Украине более чем на $29 млрд, с 2014 года — $32 млрд.

Москва осуждает поставки западного вооружения Киеву. В Кремле отмечали, что такая помощь будет приносить Украине «больше страданий», но не изменит целей спецоперации.

По данным российского Минобороны из сводки от 19 февраля, почти за год проведения спецоперации на Украине были уничтожены 595 самолетов и вертолетов, 3178 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, а также более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, почти 8,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.