Премьер Польши призвал «самую богатую страну» дать ВСУ больше оружия

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Германия должна нарастить поставки Украине вооружений и боеприпасов, а также увеличить объемы финансовой помощи, поскольку сама экономически процветает, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью Politico после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

«Они на сегодняшний день самая богатая и крупнейшая страна [в Европе]. Они были не так щедры, как следовало бы», — сказал Моравецкий.

Премьер Польши попросил не считать свои слова нападкой на Берлин, поскольку лишь констатирует «очевидное». Он также отметил, что Германия скорректировала свое отношение к оборонной политике, инвестируя в вооруженные силы и сняв табу на поставки боевых танков Украине.

Несмотря на это, ФРГ остается частично ответственной «за этот бардак на энергетическом рынке» из-за прежней ошибочной газовой и нефтяной политики в отношении России, попасть в энергетическую зависимость от Москвы было «драматической ошибкой».

Моравецкий напомнил, что призывает страны НАТО нарастить траты на военные цели до 3% от ВВП, и отметил, что Польша в этом году потратит на них еще больше — 4%. «Я думаю, что, как гласит старая римская поговорка, si vis pacem, para bellum: если хочешь мира, готовься к войне», — объяснил польский премьер.

Германия долгое время отказывалась поставлять Украине летальное вооружение, однако после начала военной операции России одобрила его отправку. Канцлер Олаф Шольц объяснял, что российские власти заставили своими действиями решиться на это. Берлин в минувшем январе после международной критики нарушил другое свое табу, одобрив поставки боевых танков на Украину. Шольц затем пообещал, что самолеты Киеву отправлены не будут, несмотря на любое давление.

Власти Германии настаивают, что без отправки вооружений на Украину мира добиться не удастся, поскольку границы нельзя менять силой, даже если есть риск затягивания конфликта. Власти России критикуют поставки западного оружия Украине, считая, что такие действия не помешают Москве добиться целей, а лишь увеличат проблемы для жителей соседнего государства.