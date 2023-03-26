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Глава МВФ сообщила о рисках для стабильности из-за процентных ставок

Глава МВФ Георгиева: риски для стабильности усилились из-за увеличения процентных ставок

Резкое увеличение процентных ставок Центральными банками для борьбы с инфляцией усилило риски для мировой финансовой стабильности. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития в Китае.

«Риски для финансовой стабильности усилились. В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости», — сказала Георгиева (цитата по ТАСС).

Она добавила, что в МВФ продолжают следить за международной ситуацией и оценивают потенциальные последствия для перспектив мировой экономики и глобальной финансовой стабильности.

В январе Bloomberg Economics проанализировало монетарную политику 23 мировых центробанков, сообщив, что страны не закончили борьбу с инфляцией и в большинстве государств регуляторы еще не повысили ключевые ставки до пиковых значений. По оценкам агентства, 12 из них продолжат повышать ставку. Общий уровень процентных ставок в мире достигнет пика в 6% в третьем квартале 2023 года.

Летом 2022 года инфляция в некоторых европейских странах достигла многолетних максимумов. Так, уровень инфляции в Германии подскочил на 7,9% в июне, причем рост наблюдался несколько месяцев до июня. «Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается рост цен на энергоносители», — говорил тогда глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль.

Рекордная инфляция была зафиксирована в Швеции — в мае она составила 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года. По данным Минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам мая подскочила до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. Президент Джо Байден связал это с ростом цен на бензин.

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В январе 2023 года Банк Англии заявил о риске роста инфляции из-за потолка цен на энергоносители. С декабря 2021 года регулятор повышал процентные ставки девять раз подряд в попытке справиться с инфляцией, которая в октябре 2022 года достигла 11,1% — максимума за 41 год.

Президент России Владимир Путин говорил, что высокая инфляция в других странах — это ошибки Запада в экономической политике и «нелегитимные санкции», введенные против Москвы.

Теги
Инфляция Центробанк Кристалина Георгиева Международный валютный фонд
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