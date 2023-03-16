В Польше зафиксировали рекордную за 26 лет инфляцию

Инфляция в Польше продолжает расти, составив в феврале рекордные за четверть века 18,4%. Это следует из данных Главного статистического управления страны.

«В феврале 2023 года цены на товары и потребительские услуги выросли в сравнении с февралем 2022 года на 18,4%, а по отношению к январю 2023 года — на 1,2%», — сообщило управление.

Как отмечают в статистическом управлении, сильнее всего поднялись цены на продукты — 24%, энергоносители — 22,7% и транспортные услуги — 22%. Наименее выражена инфляция в секторе здравоохранения, где она составила 10%, и в сфере коммуникаций — 7,8%.

Инфляция в Польше стала рекордной за 26 лет. В июле 1996 года инфляция в стране составила 20,55%, следует из данных портала inflation.eu.

Инфляция в Польше начала резко расти с прошлого года. В мае Евростат заявил об инфляции 11,4% в годовом выражении. В целом, цены на продукты выросли по всей Европе. В июне прошлого года годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю историю, достигнув 8,6% по сравнению с 8,1% в мае. Среди них самой высокой инфляция оказалась в Эстонии (22%), Литве (20,5%), Латвии (19%), Словакии и Греции (12,5 и 12% соответственно). В Германии, крупнейшей экономике Европы, показатель снизился с 8,7% в мае до 8,2% в июне.