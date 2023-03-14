Трамп обвинил Байдена в создании альянса России и Китая

Президент США Джо Байден своей внешней политикой подтолкнул Россию к формированию союза с Китаем. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп на митинге в штате Айова, трансляция шла на сайте сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

«Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. <...> Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка», — сказал он.

Политик не стал уточнять, где именно, по его мнению, Байден ошибся.

Экс-президент назвал себя единственным кандидатом в президенты США, способным предотвратить третью мировую войну.

«Я — единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая», — продолжил Трамп. Угрозу такого конфликта политик назвал реальной.

Трамп объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году в ноябре прошлого года. В конце января он начал предвыборную кампанию.

Экс-президент США не раз выступал с критикой в адрес преемника, которому проиграл выборы в 2020 году. Военные действия на Украине и действияадминистрации Байдена по отношению к этой стране могут привести к Третьей мировой войне, говорил он и призывал Белый дом быть «аккуратнее». Трамп также подчеркивал, что кризиса на Украине бы не случилось, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.