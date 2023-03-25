Путин заявил, что Россия не посягает на доллар

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на американский доллар, и пользовалась бы им при такой возможности, заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что при невозможности использовать доллар Москва выступает за расчеты в валюте, приемлемой для ее торговых партнеров. Юань является одно из таких валют, а также используется Международным валютным фондом, добавил президент.

«Они (западные страны. — РБК) сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать еще, в ногу стреляют», — сказал Путин.

Во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином 21 марта Путин заявил, что Москва выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли — план дедолларизации был внесен в правительство еще в 2018 году. В числе основных предложений был перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. В числе причин ухода от доллара во внешнеторговых расчетах власти называли санкционные угрозы.

После введения против России экономических санкций в связи с военной операцией на Украине президент поручил применять новую схему оплаты за поставки газа, предусматривающую открытие счета в рублях.

В августе 2022 года Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), указывала в своем отчете Международная банковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT). По данным Центробанка, за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%.

