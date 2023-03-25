Песков поддержал Медведева словами о пиратском контенте под другим соусом

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который одобрил скачивание пиратских копий контента западных правообладателей из Сети.

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — [это] те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы.<...> Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Отвечая на вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет этого делать, но ему скачивают пиратские копии фильмов.

Медведев поддержал распространение пиратских копий контента ушедших из России правообладателей. Медведев признал, что раньше отрицательно относился к пиратству как юрист, однако сейчас выступает за такой подход, чтобы правообладатели «недобирали деньги». «Вот если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» там и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно», — отметил он.

Зампред Совбеза добавил, что сам бы «разбрасывал» по Сети подобные материалы, чтобы причинить ушедшим правообладателям «максимальный урон, чтобы они обанкротились».

После начала военной операции на Украине крупнейшие голливудские студии (кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и др.) ушли с российского рынка, на их долю в прокате приходилось почти 70% репертуара кинотеатров. Онлайн-кинотеатры, по оценке информационно-аналитического агентства TelecomDaily, потеряли половину голливудского контента за год.

Также работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify. «Яндекс.Музыка» и VK не смогли добавить в библиотеки последние релизы западных исполнителей, некоторые иностранные артисты решили удалить с российских стриминговых платформ и старые треки. Кроме того, некоторые писатели, в том числе Стивен Кинг и Джоан Роулинг, перестали заключать контракты на выпуск книг с российскими издательствами.

В России обсуждалось включение фильмов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту (ввоз без разрешения правообладателя), но Минпромторг такую возможность исключил. Минкультуры заявило о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений.