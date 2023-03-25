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Медведев призвал «искать правильных пиратов и скачивать у них»

Медведев одобрил скачивание у пиратов недоступного в России западного контента
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев одобряет скачивание недоступного в России контента западных правообладателей через «правильные» пиратские ресурсы. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликовал у себя в телеграм-канале.

«Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них», — сказал он. Медведев признал, что раньше отрицательно относился к этой идее как юрист. «Сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили». Пусть они, значит, недобирают деньги», — пояснил зампред Совбеза.

Недавно власти обсуждали необходимость лишить ушедших западных правообладателей части неимущественных прав, продолжил зампред Совбеза. «Вот если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» там и прочие, значит будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно», — отметил он.

Медведев добавил, что сам бы «разбрасывал» по Сети подобные материалы, чтобы причинить ушедшим правообладателям «максимальный урон, чтобы они обанкротились».

После начала спецоперации на Украине крупнейшие голливудские студии (кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и др.) ушли с российского рынка, на их долю в прокате приходилось почти 70% репертуара кинотеатров. Онлайн-кинотеатры, по оценке информационно-аналитического агентства TelecomDaily, потеряли половину голливудского контента за год. Работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify. «Яндекс.Музыка» и VK не смогли добавить в библиотеки последние релизы западных исполнителей, некоторые западные артисты решили удалить с российских стриминговых платформ и старые треки. Контракты на выпуск книг с российскими издательствами перестали заключать некоторые писатели, в том числе Стивен Кинг и Джоан Роулинг.

В России обсуждалась возможность включения фильмов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту (ввоз без разрешения правообладателя), однако Минпромторг исключил такую возможность. Минкультуры заявило о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений.

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