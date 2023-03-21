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МИД Турции назвал недостаточными действия Швеции для вступления в НАТО

Глава МИД Турции назвал «позитивными, но недостаточными» шаги Швеции для вступления в НАТО
Швеция внесла поправки в Конституцию, которые ужесточили антитеррористическое законодательство, но этого недостаточно, считает Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что членство страны в НАТО зависит от дальнейших шагов Стокгольма
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Getty Images )

Власти Швеции предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО, но их недостаточно, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber.

В частности, напомнил он, в прошлом ноябре парламент Швеции одобрил изменения в Конституцию, которые ужесточают антитеррористическое законодательство. За счет поправок в стране будет проще заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими — прежде всего это «Рабочая партия Курдистана», отмечает Euronews.

По словам министра, Швеция должна принять и другие меры, такие как запрет на финансирование терроризма, вербовку людей в такие организации и их пропаганду.

Чавушоглу добавил, что членство Швеции в НАТО зависит от шагов Стокгольма, которые будут сделаны до саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, передает Anadolu.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, их ратифицировали 28 из 30 членов блока. Не поддержали эти две страны Турция, которая добивается от Стокгольма выдачи сторонников «Рабочей партии Курдистана», и Венгрия.

В конце января в Стокгольме прошла акция, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран. Это возмутило турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана; он не исключил, что может принять решение, которое должно «шокировать» Швецию. В середине февраля шведский премьер Ульф Кристерссон дал понять, что страна готовится к возможности вступления в НАТО после Финляндии, что «вызывает сожаление».

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Турция Мевлют Чавушоглу Швеция НАТО
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