Глава МИД Китая предложил США пойти навстречу

Цинь Ган (Фото: fmprc.gov.cn)

Чтобы отношения США и Китая развивались, Вашингтон должен идти навстречу Пекину. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с представителями торгово-промышленных кругов США.

«Для развития здоровых китайско-американских отношений США должны идти навстречу противоположной стороне», — сказал он.

Китай, по словам Цинь Гана, выступает за развитие здоровых, стабильных и конструктивных отношений с американской стороной. В их основе должны лежать взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул министр.

Политик назвал китайско-американские отношения «самыми важными в мире двусторонними отношениями». Если они развиваются хорошо, мир получает пользу, а если наоборот — страдает, считает глава китайского МИДа.

Пекин надеется, что Соединенные Штаты откажутся от менталитета «[игры] с нулевой суммой», перестанут использовать недобросовестные средства для сдерживания и подавления Китая и будут сотрудничать с ним, чтобы преодолеть трудности, заключил он.

В августе прошлого года китайско-американские отношения резко ухудшились из-за Тайваня: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства. Председатель КНР Китая Си Цзиньпин на двусторонней встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20 назвал тайваньский вопрос главной красной линией двусторонних отношениях. МИД Китая призвал Вашингтон установить тон диалога, а не конфронтации.

В начале марта отношения между странами обострились еще сильнее после того, как американские военные сбили китайский шар-зонд у побережья Южной Каролины. В Вашингтоне решили, что тот собирал данные о стратегических объектах, а в Пекине утверждали, что шар вел метеорологические наблюдения.

В МИД Китая после этого заявили, что оставляют за собой право ответить на уничтожение аэростата. В Пекине считают, что это нанесло ущерб отношениям двух стран.