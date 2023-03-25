Премьер Сингапура призвал не допустить конфликт между Китаем и США

Премьер Сингапура Ли Сяньлун: мир не может себе позволить конфликт между Китаем и США

Ли Сяньлун (Фото: Martin Ollman / Getty Images)

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что мир не может себе позволить конфликт между Китаем и другими странами, в частности с США. Стенограмму его интервью китайскому Центральному телевидению опубликовала канцелярия главы правительства.

Он сказал, что необходимо признать, что «Китай сегодня не тот, что раньше», и стал «намного богаче, [его] вклад в мировую экономику — намного больше, а голос в международных делах — сильнее».

В свою очередь, в Пекине также должны осознавать, что «уступки», которые давали Китаю как стране с развивающейся экономикой, теперь необходимо пересмотреть, считает Ли. «Китай должен изменить свое положение в мире. <...> Я считаю, что это абсолютно необходимо, потому что мир не может допустить конфликт между Китаем и остальным миром, особенно между Китаем и США», — заявил он.

Ли считает, что Пекину и Вашингтону нужно постепенно стабилизировать отношения и укреплять доверие друг к другу. Он выразил надежду, что контакт удастся наладить и «никаких казусов не будет».

Отношения между США и Китаем обострились после того, как в начале марта американские военные сбили китайский шар-зонд у побережья Южной Каролины. В Вашингтоне решили, что тот собирал данные о стратегических объектах, а в Пекине утверждали, что шар вел метеорологические наблюдения.

В МИД Китая после этого заявили, что оставляют за собой право ответить на уничтожение аэростата. В Пекине считают, что это нанесло ущерб отношениям двух стран.

В марте президент США Джо Байден заявил, что хочет побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином об инциденте с шаром и прояснить ситуацию, однако разговор так и не состоялся. Источники Reuters утверждают, что Китай не проявил особого интереса к беседе, несмотря на усилия американских дипломатов.