Либеральная экономика и свободная торговля, установившиеся после 1945 года, позволяли миру процветать, но теперь этот порядок пошатнулся, а некоторые противоречия разрешатся лишь спустя поколения, предупредил глава МИД Сингапура

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Страны Европы, Азии и других частей мира нарастили расходы на военные цели, это говорит о завершении периода «дивидендов мира», появившихся после завершения Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в эфире BloombergTV.

«Мой посыл состоит в том, чтобы понять причины, стоящие за этим. Основанный на твердых правилах мировой порядок, упор на экономическую интеграцию, либеральную экономику, свободную торговлю — все это было формулой мира и процветания. Но теперь вера в эти столпы пошатнулась», — пояснил глава сингапурского МИДа.

Он отметил, что США тратят на военные цели по-прежнему больше всех, в несколько раз больше, чем Китай, но расходы вскоре увеличатся повсеместно, даже в странах Азии. Говоря о растущем напряжении в Южно-Китайском море, министр допустил, что для решения проблем может потребоваться смена нескольких поколений.

Балакришнан в январе заявил в парламенте, что Сингапур не станет прокси-буфером в противостоянии сверхдержав. Как отмечает Bloomberg, некоторые страны региона в последнее время отмечали рост напряжения между Китаем и США. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший после рекордного числа нарушений китайскими кораблями морских границ предоставил американской армии широкий доступ в страну. В ответ премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что приглашать вооруженные силы — неверный выбор для деэскалации.

В июле прошлого года российский президент Владимир Путин говорил о наступлении нового периода в истории. «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — рассказал он. В октябре он назвал ближайшее десятилетие наиболее опасным и непредсказуемым со времен Второй мировой войны: «Мы стоим на историческом рубеже».