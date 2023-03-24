Песков прокомментировал вероятность ареста Путина в Армении

Песков: Россия пока не обсуждала с Ереваном угрозу ареста Путина в Армении

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва не обсуждала с Ереваном признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил изданию «Подъем».

Отвечая на вопрос, разъяснил ли Ереван свою позицию, Песков сказал: «Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами».

24 марта Конституционный суд Армении счел соответствующим Основному закону страны ретроактивное признание юрисдикции МУС и соответствующих обязательств Еревана перед ним. В соответствии с предложенной оговоркой Римский статут вступит в силу 12 мая 2021 года.

Министр юстиции Армении Григор Минасян пояснил, что такое решение необходимо для того, чтобы полномочия МУС распространялись на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами.

Неделей ранее палата суда в Гааге выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Согласно заявлению МУС, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле и МИДе решение суда назвали «ничтожным», напомнив, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора и судей, принявших решение о выдаче ордеров.

20 марта председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что не представляет себе ситуации, при которой Путина можно арестовать в случае его визита в какую-либо страну. На вопрос о вероятности ареста российского президента в случае его посещения Армении после ратификации Римского статута Симонян отвечать отказался: «Давайте пока ратифицируем Римский статут, а потом уже решим, что делать дальше».