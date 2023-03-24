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Песков прокомментировал вероятность ареста Путина в Армении

Песков: Россия пока не обсуждала с Ереваном угрозу ареста Путина в Армении
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва не обсуждала с Ереваном признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил изданию «Подъем».

Отвечая на вопрос, разъяснил ли Ереван свою позицию, Песков сказал: «Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами».

24 марта Конституционный суд Армении счел соответствующим Основному закону страны ретроактивное признание юрисдикции МУС и соответствующих обязательств Еревана перед ним. В соответствии с предложенной оговоркой Римский статут вступит в силу 12 мая 2021 года.

Министр юстиции Армении Григор Минасян пояснил, что такое решение необходимо для того, чтобы полномочия МУС распространялись на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами.

Неделей ранее палата суда в Гааге выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Согласно заявлению МУС, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле и МИДе решение суда назвали «ничтожным», напомнив, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора и судей, принявших решение о выдаче ордеров.

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20 марта председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что не представляет себе ситуации, при которой Путина можно арестовать в случае его визита в какую-либо страну. На вопрос о вероятности ареста российского президента в случае его посещения Армении после ратификации Римского статута Симонян отвечать отказался: «Давайте пока ратифицируем Римский статут, а потом уже решим, что делать дальше».

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, страна подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м, но в 2016 году Москва отказалась быть участницей статута. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Римский статут ратифицировали 123 страны, в том числе ЕС, вся Латинская Америка, Канада, Австралия и другие страны. Не признают юрисдикцию МУС в том числе США, Россия и Китай.

Украина подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России».

Армения подписала Римский статут 17 июля 1998 года, но не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции, действовавшей на тот момент.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Международный уголовный суд юрисдикция Владимир Путин Армения

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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