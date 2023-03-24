Медведев назвал чудовищными последствия столкновения США и России

Медведев: в столкновении сильнейших армий мира России и США победителей не будет

Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Последствия столкновений сильнейших армий мира будут чудовищными, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Видео с его заявлением опубликовано в его телеграм-канале.

Медведев отметил, при реальном столкновении ведущих мировых держав — России и США — понять, кто из них победил, будет уже невозможно, потому что «победителя не будет».

«Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Россией, часть из них нанесут гарантированное поражение <...>. В результате этого последствия будут чудовищные», — сказал Медведев.

Армии России и США возглавляют рейтинг сильнейших армий мира, который составляют эксперты компании Global Firepower (GFP). Вооруженные силы России занимают вторую строчку списка.

Российские власти неоднократно обвиняли США в вовлеченности в конфликт. Так, в октябре прошлого года российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что поставка тяжелого вооружения Киеву со стороны Вашингтона закрепляет за США статус участника конфликта.

Россия также критикует поставки оружия Киеву со стороны стран Запада и считает, что это лишь затягивает конфликт. Президент Владимир Путин говорил, что России есть чем ответить на западные танки и «применением бронетехники дело не закончится».