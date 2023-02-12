Президент Венгрии заявила о «двойной зависимости» ЕС от США и России

Президент Венгрии Новак назвала экономику России одной из наиболее определяющих в мире

Венгрия «унаследовала» зависимость от природного газа из России, ее необходимо снижать, заявила президент республики Новак. Она подчеркнула при этом, что Россия не была и не станет ключевым партнером Венгрии

Каталин Новак (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Евросоюз ослаб за последнее десятилетие из-за Брекзита, отставания от США в демографических и внешнеполитических вопросах, однако венгры не осознают, как много положительных изменений дало членство в ЕС, заявила венгерский президент Каталин Новак в интервью порталу Potfolio.

«Европейская обороноспособность деградировала. Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а Россия в первую очередь обеспечивает энергией экономический и промышленный рост», — добавила президент Венгрии.

Новак напомнила, что Венгрия на протяжении ее истории множество раз подвергалась завоеваниям со стороны более сильных государств, это определило ее ключевые направления внешней политики и торговли. Следовательно, продолжила она, Будапешт настроен на прагматичные отношения с другими странами.

«Россия до сих пор не была нашим самым важным партнером и не будет им в будущем. Уменьшая нашу зависимость от российских источников энергии, мы становимся более устойчивыми», — подчеркнула Новак.

Она отметила, что власти Венгрии «унаследовали» соглашения с Россией об экспорте энергоносителей, что стало последствием «ссылки» в соцлагерь после Второй мировой войны. По ее мнению, зависимость от природного газа стране необходимо снижать.



В конце января венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым напомнил об обещании Баку удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году «И природный газ, и электроэнергия, поступающие из Азербайджана, проходят через Венгрию <...>. Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы», — подчеркнул он. Алиев при этом заверил, что Азербайджан способен «сто лет» снабжать европейских потребителей газом.