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Армия Украины впервые вошла в топ-15 по миру, российская осталась второй

ВСУ впервые в истории попали в топ-15 рейтинга армий мира, армия России осталась второй
Улучшений позиций ВСУ в мировом рейтинге связывают с активной помощью Запада и пересмотром параметров расчета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые в истории вошли в топ-15 рейтинга армий мира, составляемого экспертами компании Global Firepower (GFP). Годом ранее армия Украины занимала в рейтинге 22-е место. В этом году ВСУ удалось резко подняться, обойдя армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии.

«Украина улучшила свой индекс GFP за минувший год как результат своего отпора [России], финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых параметров», — говорится в комментариях экспертов.

Список сильнейших армий мира составляется GFP ежегодно, начиная с 2006 года. Представленные в нем государства (в нынешней редакции рейтинга их 145) ранжируются, исходя из данных о численности вооруженных сил, их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также финансовых возможностях государствах, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и т.д. При этом в зачет только конвенционные вооружения, без учета ядерного оружия.

В рейтинге сильнейших армий Европы Украина поднялась уже на четвертое месте, тогда как в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко гордо сообщал о первом попадании в топ-10. В мире ВСУ тогда считались 29-ми по силе.

Однако эксперты GFP предупреждают, что 2023 год может стать для ВСУ критическим, так как на них может сказаться тяжесть ведения затяжных военных действий с более крупной соседней державой.

Армия России в рейтинге GFP осталась на втором месте, однако эксперты предупредили, что разрыв между ней и занимающей третье место НОАК (Народно-освободительной армией Китая) сократился. Китай, по оценке GFP, усиливает свои позиции, благодаря продвижению в ключевых категориях, в то время как начатая Россией военная операция продемонстрировала ограниченность ее потенциала.

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В топ-15 армий стран мира также вошли:

  • США;
  • Индия;
  • Великобритания;
  • Южная Корея;
  • Пакистан;
  • Япония;
  • Франция;
  • Италия;
  • Турция;
  • Бразилия;
  • Индонезия;
  • Египет
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Евгений Калюков Евгений Калюков
Армия армия России ВСУ Рейтинг Военная операция на Украине Иран Израиль
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