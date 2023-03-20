Рогов заявил о подготовке Украиной «армии дронов» для удара по Запорожью

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят «армию» беспилотников-камикадзе, чтобы нанести массивный удар по Запорожской области, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области», — сказал он.

По словам Рогова, украинские военные за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском направлении. «Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны», — считает он.

Рогов ранее неоднократно говорил, что Украина готовится к наступлению в регионе. Так, еще в начале марта Рогов говорил, что Украина создает ударную группировку для наступления на подконтрольную российским войскам часть Запорожской области. Основные резервы, по его словам, украинская сторона сосредоточила в Днепропетровской области, отдельные подразделения находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. 14 марта он сообщил, что ВСУ начала переброску на запорожское направление боевой авиации.

16 марта Politico со ссылкой на источники писала, что США ожидают готовности Киева к крупному наступлению к маю. По словам одного из американских чиновников, пакеты американской помощи Украине «за последние четыре или пять месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления».