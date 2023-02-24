Швеция передаст Украине десять танков и ЗРК Hawk
Швеция поддержала передачу Украине танков Leopard 2 и собирается отправить Киеву десять единиц. Об этом сообщает Spiegel.
Помимо этого, Швеция отправит системы ПВО Hawk и Iris-T, передает SVT.
«По инициативе Германии <...> мы приняли решение о поставках шведских танков Leopard 2 на Украину», — заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.
«Украине нужна система ПВО, для Украины абсолютно необходимо, чтобы Россия не получила господства над украинским небом. Это требование, которое мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе», — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, его цитирует SVT.
26 января Швеция и Норвегия допустили передачу Украине танков Stridsvagn 122, однако тогда точное количество бронемашин не сообщалось.
24 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что первые четыре танка Leopard 2 уже находятся на территории Украины. Украинские военные проходят обучение по управлению бронированными машинами.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что отправка Leopard 2 на Украину не изменит ситуацию, но подготовка новых частей в Польше для участия в боях весной или ближе к лету — «вот тогда это будет серьезно». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставленные Украине танки «будут гореть».