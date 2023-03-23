Times сообщила об украинском спецназе, который использует спутники ЦРУ

Times: на Украине действует отряд спецназа, который получает цели через спутник ЦРУ

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Один из украинских отрядов специального назначения использует для выполнения боевых задач спутники ЦРУ. Об этом рассказал командир отряда «Тор» газете The Times.

Как пишет газета, формально отряд является частью спецподразделения Нацполиции, однако действует в тесном сотрудничестве с главным управлением разведки Минобороны Украины.

По словам командира, «потенциальные цели» появляются на планшете, который синхронизирован со спутником ЦРУ. После этого отряд самостоятельно выбирает для себя миссию.

По данным газеты, большинство заданий спецотряда связаны со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

О том, что украинская армия получает данные американской разведки на протяжении всего конфликта, ранее рассказывал глава ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, именно данные американской разведки помогли президенту Украины Владимиру Зеленскому оценить серьезность ситуации перед началом конфликта с Россией.

По данным The New York Times, американская разведка передавала Киеву информацию, которая потом использовалась для ударов по российским позициям. Однако США не передают Украине данные о передвижении высокопоставленных российских чиновников и командующих, отметили собеседники газеты.

В Москве ранее говорили, что российской стороне хорошо известно о получении Украиной разведданных от западных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что это не помешает достижению целей военной операции.