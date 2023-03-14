ЦРУ заявило о необходимости «усилить шпионаж» США

Китай и другие государства нарастили свои усилия в слежке, из-за чего ЦРУ стали более уязвимы, чем когда-либо, признали в ведомстве. Ведомство столкнулась с проблемами с использованием ИИ и обеспечением защищенности агентов

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Американское ЦРУ призвало к расширению партнерских связей с частными компаниями для усиления разведывательного и контразведывательного потенциала, чтобы США не отставали от других стран в борьбе с манипуляции с интернете и повсеместной слежкой. Об этом представители ведомства заявили на музыкальном и кинофестивали South by Southwest в Техас, пишет Bloomberg.

«Усиление шпионажа это именно то, что вам нужно и что вы заслуживаете», — иронично заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

Он заявил, что ЦРУ испытывает проблемы с использованием искусственного интеллекта для анализа поведения противников, а также с поиском технологических методов, которые бы помогали агентам ведомства оставаться незамеченными. Сейчас ведомство более уязвимо, чем когда-либо прежде, указала замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Дженнифер Юбэнк, так как Китай и другие страны нарастили свои усилия по слежке.

«Мы хотим поковыряться в ваших мозгах — не в буквальном смысле», — пошутила Юбэнк.

Коэн рассказал, что ведомство настораживают финансовые махинации из-за рубежа в американской экономике, ЦРУ все больше сосредотачивается на угрозе экономической стабильности со стороны других государств.

Прошлым летом источники Financial Times говорили о растущем беспокойстве западных разведок из-за шпионажа со стороны Китая. Бывший руководитель европейского подразделения ЦРУ назвал шпионские операции КНР «все более масштабными и представляющими большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией». Источники газеты отметили, что западные спецслужбы выли вынуждены начать перестраивать свой подход к работе из-за методов работы китайских коллег. Как утверждала FT, российская разведка опирается на традиционную подготовку хорошо обученных людей со специальными навыками, которые работают по четко поставленным задачам, но Китай собирает данные намного более широко.

Собеседники газеты сравнили разницу в методиках на поговорке про песчинки: «В то время как русские агенты посылают подводную лодку ночью и отправляют небольшую группу на берег, чтобы принести ведро песка, китайцы средь бела дня посылают тысячи купающихся, чтобы собрать более крупный улов, всего по одной песчинке на каждого».





