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ЕС после обысков у сотрудников «Мемориала» напомнил о Нобелевской премии

Представительство ЕС в России выразило обеспокоенность обысками у сотрудников «Мемориала»
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Представительство Евросоюза в России выразило обеспокоенность в связи с обысками у сотрудников «Мемориала» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и призвало власти «соблюдать принципы верховенства права». Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Дипломаты напомнили, что «Мемориал» — лауреат Нобелевской премии, и отметили роль организации «в осмыслении ужасов истории XX века и преодолении их последствий».

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира.

«Мемориал» сообщил об обысках у своих сотрудников накануне. СК уточнил, что они проводятся по десяти адресам. Расследование ведется по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, до пяти лет лишения свободы).

Уголовное дело СК завел 4 марта. Следствие считает, что некоторые сотрудники «Мемориала» «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации». При этом «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала», считают следователи.

Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте». В организации заявили, что никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала.

Кроме того, 21 марта на председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело о повторной дискредитации российских Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3, до трех лет лишения свободы), сообщали в «Мемориале». Орлова отпустили под подписку о невыезде. Дело, по данным организации, возбудили из-за репоста на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, она признана в России экстремистской и запрещена) его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Изначально — еще в феврале прошлого года — материал опубликовало французское издание Mediapart.

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