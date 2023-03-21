СК сообщил об обысках у сотрудников «Мемориала» по 10 адресам

СК: обыски у сотрудников «Мемориала» проведут по более чем 10 адресам

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Обыски проводятся у сотрудников «Мемориала» (признан в России иноагентом и ликвидирован) по десяти адресам, сообщает столичный СК в телеграм-канале.

Ранее об обысках сообщила сама организация. Расследование проводится по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).

СК завел дело в отношении «Мемориала» 4 марта. Следствие заподозрило членов общества в том, что они «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации». По версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала».

Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте». В обществе добавили, что никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала. По их словам, в оценке советской истории сотрудники опирались на вердикт Конституционного суда от 30 ноября 1992 года. В «Мемориале» также подчеркнули, что в его деятельности не было правонарушений и лиц, которые несли бы за это ответственность.