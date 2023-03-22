Ле Пен предупредила о риске «социального взрыва» во Франции

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало в стране условия для «социального взрыва». Политик высказала такое мнение, говоря о пенсионной реформе.

«Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва, и это можно было предвидеть за несколько месяцев, они будто искали этого», — сказала Ле Пен в интервью AFP (цитата по France 24).

Политик заявила, что не будет принимать участие «в тушении пожара» имея в виду протесты из-за реформы, передает 7sur7. Она подчеркнула, что только у президента Эмманюэля Макрона были «ключи к политическому кризису, который он создал», но он предпочел «дать пощечину французскому народу». По словам Ле Пен, народ Франции чувствуют себя «униженным», поскольку «у него есть ощущение, что мы предаем правила игры в демократию».

Пенсионная реформа — одна из главных идей Эмманюэля Макрона. 11 января ее основные положения представила премьер-министр Элизабет Борн. Реформа предполагает в том числе постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

С января во Франции из-за реформы не стихают забастовки и протесты. В стране останавливался транспорт и НПЗ, закрывались школы, а число протестующих на улицах превышало миллион человек. На акции 18 марта протестующие сожгли на площади плакат с изображением Макрона.

Несмотря на протесты, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но оба раза они не набрали нужного количества голосов.