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Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

В Минфине США пообещали поддержать вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

США окажут поддержку вкладчикам некрупных банков, если возникнет такая необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, передает Reuters.

Говоря о закрытии Silicon Valley Bank и Signature Bank в ходе выступления перед Американской ассоциацией банкиров, она заявила, что финансовые регуляторы вмешались не для того, чтобы помочь отдельным банкам или типам банков, а чтобы защитить банковскую систему страны в целом. После недавних жестких мер, которые приняло правительство, ситуация в банковской отрасли стабилизируется, отметила Йеллен.

По мнению министра, аналогичные действия властей могут быть оправданы и в случае, если более мелкие банки столкнутся с изъятием депозитов, поскольку это создаст риск распространения негативных последствий на всю отрасль.

Американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился 11 марта, став крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов был похож на SVB.

Американские регуляторы приняли меры по защите интересов вкладчиков, а президент Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

Теги
Минфин США Джанет Йеллен Банки Silicon Valley Bank
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