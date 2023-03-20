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Дерипаска написал про «швейцарских гномиков» и «идущий под откос» UBS

Дерипаска: Западу следует идти на поклон к Китаю на фоне банковского кризиса
Бизнесмен допустил, что «швейцарские гномики» вслед за Credit Suisse «пустят под откос» и UBS, после чего в речах их политиков появится больше нейтральности. По мнению Дерипаски, поглощение банка не остановит кризис
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Покупка швейцарского банка Credit Suisse банком UBS не остановит кризис, более того UBS также может «пойти под откос». Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм-канале.

«Тяжело, конечно, понять нам этих загадочных швейцарских гномиков <...> Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да. Уже, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их так когда-то закрытых банковских институтов», — написал он.

По мнению бизнесмена, поглощение банка не остановит банковский кризис, так как Федеральная резервная система (ФРС) США «зашла слишком далеко», «бездумно» поднимая ставки.

Дерипаска счел, что США еще никогда не подходили так близко к банкротству госфинансов. «Много голов этой весной полетят в Вашингтоне», — допустил он, добавив, что это откроет дорогу к миру в 2025 году.

Китай прямо сейчас может «подставить ножку американской экономике», начав продавать казначейские бумаги министерства финансов США, отметил Дерипаска. Поэтому Западу следует «снять штанишки» и идти на поклон к китайцам, заключил он.

Бизнесмен пояснил, что западная экономика «слишком рыночная» и не выносит серьезного дисбаланса, поэтому им «быстрее не повезло», однако он подчеркнул, что Москве «рано радоваться».

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По его словам, в России следуют тому же примеру, «задирая ставки до небес» и истощая тем самым государственные финансы, которые направляют на прямое и скрытое субсидирование этой политики «перекачивания денег из реального сектора в банковский».

«Пора снижать ставки, хватит издеваться над здравым смыслом. Кабальные кредиты госбанков загонят нашу экономику в серьезный кризис», — подчеркнул предприниматель.

Он привел в пример Китай, где ставки в два раза ниже, чем в России, и где наблюдается 5-процентный рост в экономике и в доходах населения.

Дерипаска внес свои предложения для достижения в России экономического роста:

  • снижение ставок;
  • «крипторубль для всего»;
  • приостановка госкапитализма;
  • декриминализация частного бизнеса;
  • приватизация для решения проблемы пенсионных накоплений граждан;
  • развитие Сибири.

11 марта обанкротился американский Silicon Valley Bank (SVB), став крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов был похож на SVB.

Позднее, 15 марта, у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. FT со ссылкой на источники сообщила, что UBS и Credit Suisse на выходных начнут переговоры о слиянии.

В результате UBS приобрел Credit Suisse 19 марта. UBS предложил $3,24 млрд. Власти решили предоставить обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков ($54 млрд).

В Кремле сочли, что западные санкции «в определенной степени» страхуют банковскую систему России от негативного воздействия кризиса в США.

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Виктория Громова Виктория Громова
Олег Дерипаска Китай банковский кризис
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