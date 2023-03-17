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В Париже на протестах против пенсионной реформы задержали десятки человек

В Париже на протестах против пенсионной реформы задержали 120 человек
Полиция разогнала демонстрантов на площади Согласия в Париже, они переместились на близлежащие улицы. Акции протеста проходят и в других городах - Марселе, Нанте, Лионе, и Ренне
Фото: Lucien Libert / Reuters
Фото: Lucien Libert / Reuters

Акция протеста в центре Парижа, куда вышли несогласные с пенсионной реформой, переросла в столкновения с полицией, сообщают Le Figaro и BFM TV.

Вечером несколько сотен молодых людей собрались на площади Согласия и развели костер, передает AFP. Они также стащили туда мусорные баки, металлические строительные ограждения и доски, пишет Liberation. Силовики пытались потушить его и применили слезоточивый газ для разгона протестующих, к месту проведения акции прибыл водомет.

После этого протестующие переместились в близлежащие улицы. Как пишет Figaro, полицейские преследуют группу манифестантов, которые с криками «Париж, вставай» разбросали залежи отходов, скопившихся из-за забастовки мусорщиков.

Акции протеста проходят также в Марселе, Нанте, Лионе, Дижоне и Ренне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пылатся провести персионную реформу еще в 2019 году, но этому помешали протесты «желтых жилетов» и пандемия. Весной 2022-го тема вернулась в повестку дня, а в январе основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет, повышение коснется французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет.

С января во Франции не стихают забастовки и протесты. В стране останавливался транспорт и НПЗ, закрывались школы, а число протестующих на улицах превышало миллион человек. 14 марта сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о пенсионной реформе. После этого, передавал BFM, Макрон пригрозил роспуском Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в случае провала голосования.

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16 марта Борн объявила о принятии пенсионной реформы с задействованием ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом правительство смогло избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Париж Франция пенсионная реформа акция протеста
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