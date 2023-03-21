Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Полет продлился более семи часов. Истребительное сопровождение ракетоносца обеспечивали самолеты Су-30СМ и Су-35С.

В военном ведомстве напомнили, что такие полеты регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

В середине февраля два Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. В том же месяце такие же ракетоносцы осуществили семичасовой рейд над нейтральными водами Берингова моря, а два Ту-160 выполнили тринадцатичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.