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Минобороны сообщило о двух летевших к России бомбардировщиках США

Минобороны: Российский Су-35 сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой
При подлете бомбардировщиков к российской границе силы ПВО подняли в воздух истребитель Су-35
Бомбардировщик В-52Н ВВС США
Бомбардировщик В-52Н ВВС США (Фото: ТАСС)

Над Балтикой обнаружили два бомбардировщика B-52H ВВС США, которые направлялись в направлении границ России, для их сопровождения был поднят истребитель Су-35, сообщили в Министерстве обороны.

«После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — говорится в заявлении.

В Национальном центре обороны России подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы не было.

За последние недели американские стратегические бомбардировщики уже совершили несколько полетов над международными водами в Балтике. Полеты B-52 фиксировались сервисами трекинга самолетов, такими как Flightradar. Так, 12 марта бомбардировщик пролетел от Польши над морем в Финский залив, после чего, совершив маневр неподалеку от российских границ, ушел в воздушное пространство Эстонии.

14 марта в Черном море разбился американский беспилотник MQ-9, к которому на перехват были отправлены российские истребители ПВО Су-27. Американская сторона заявляла, что истребители сбрасывали на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника. Случившееся в Вашингтоне назвали «небезопасным и непрофессиональным перехватом». В Москве отрицают, что крушение беспилотника произошло вследствие действий российских истребителей. Су-27, как сообщило Минобороны, не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном. Беспилотник совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — так описала ситуацию российская сторона.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
бомбардировщики перехват
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