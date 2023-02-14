Два Ту-160 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России.
«Общая продолжительность полета составила более 13 часов», — уточнили в ведомстве. В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.
Утром 14 февраля Минобороны сообщило о рейде стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря.
Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — уточнили в военном ведомстве.