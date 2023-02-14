Минобороны сообщило о рейде «стратегов» Ту-95МС над Беринговым морем

Фото: Минобороны России

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой рейд над нейтральными водами Берингова моря, сообщает Минобороны России.

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«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Самолеты дальней авиации совершают регулярные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркивают в Минобороны.

В конце ноября самолеты Воздушно-космических силы России и ВВС армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщало военное ведомство. В нем принимали участие российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайский Хун-6К. Они пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около восьми часов.

В Минобороны уточняли, что «впервые в ходе совместного воздушного патрулирования» российские самолеты совершали посадку на аэродроме в Китайской Народной Республике, а китайские — в России. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — добавили в ведомстве.

В конце декабря стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря. Продолжительность полета также составила более семи часов. При появлении над Японским морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 Япония подняла в воздух истребители.