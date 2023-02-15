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Ракетоносцы Ту-95МС семь часов дежурили над Чукотским и Охотским морями

Минобороны России: два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Чукотским и Охотским морями
Ракетоносец Ту-95МС
Ракетоносец Ту-95МС (Фото: Минобороны России)

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общая продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

14 февраля военное ведомство сообщало о семичасовом рейде Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря. Тогда «стратегов» также сопровождали самолеты Су-30.

В этот же день два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи дальней авиации осуществляли дозаправку самолетов в воздухе, уточнили в Минобороны.

В конце декабря стратегические ракетоносцы Ту-95МС проводили плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря продолжительностью более семи часов. При появлении над Японским морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 Япония подняла в воздух истребители.

Теги
Ту-95 МС Минобороны ракетоносцы
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