Финская Gasum заявила о планах закупать российский газ «долгие годы»

Финская государственная энергокомпания Gasum Oy намерена продолжать закупать газ в России, передает Yle со ссылкой на заявление организации.

До 2022 года Gasum заключила с российской компанией «Газпром экспорт» долгосрочный контракт, на поставки газа, который будет действовать «еще долгие годы», сообщил представитель организации. В компании ранее поясняли, что «Газпром» сможет требовать возмещения убытков, если Gasum прекратит закупки.

Контракт «Газпром экспорта» и Gasum действует до 31 декабря 2031 года. По данным «Газпрома», компания в 2016–2019 годах поставила в Финляндию около 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России, однако на долю газа приходится только 5% энергии, потребляемой в стране, писал Bloomberg.

Финляндия стремится сократить свою зависимость от российского газа и избавиться от всех платежей в Россию, говорила министр страны по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен. Gasum сообщала, что летом будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Он соединяет Финляндию с Эстонией и обеспечивает доступ к латвийским хранилищам в Инчукалнсе.