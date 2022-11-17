Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» €300 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 16:12
Кремль назвал недопустимыми даже вопросы об использовании ядерного оружия Политика, 17:09
ЦБ сообщил о дефиците долларов и евро у банков в начале октября Финансы, 17:07
DeFi-платформы увеличили доходы на фоне краха FTX Крипто, 17:05
Пиняев и Селихов вошли в стартовый состав сборной на игру с Таджикистаном Спорт, 16:58
Суд в Гааге начал оглашать приговор по делу MH17 Политика, 16:56
Рэй Далио предупредил о возможности военного конфликта между США и Китаем Инвестиции, 16:55
На стадионе в Таджикистане погас свет за полтора часа до матча с Россией Спорт, 16:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:41
В Калужской области после урока умерла восьмиклассница Общество, 16:41
Доля валют дружественных стран на российском биржевом рынке превысила 30% Инвестиции, 16:40
Мотивация для похудения: 10 советов и рекомендации экспертов Стиль, 16:39
В мэрии рассказали о плане благоустройства станции БКЛ «Кленовый бульвар» Город, 16:38
От Вагнера до Бэкона: как «ГЭС-2» соединяет музыку и искусство Стиль, 16:37
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» €300 млн

Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» €300 млн
Арбитраж признал указ президента России о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажором и обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» задолженность в размере €300 млн. Ранее Gasum отказалась оплачивать газ по новой схеме
«Газпром» GAZP ₽168,8 +0,02% Купить
Фото: Gasum / Youtube
Фото: Gasum / Youtube

Арбитражный суд в Стокгольме признал указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажорными обстоятельствами. Суд обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты, сообщил «Газпром».

«Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с указом президента России № 172 от 31.03.2022», — сказано в сообщении российской компании.

Также суд обязал компании продолжить переговоры по существующему контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками.

Накануне финская компания сообщала, что арбитраж постановил, что Gasum не была обязана принимать требование «Газпрома» платить за газ в рублях. «Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться», — отмечалось в сообщении.

Между Gasum и ООО «Газпром экспорт» действует контракт на поставку природного газа до 31 декабря 2031 года. В апреле «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование о том, чтобы платежи, оговоренные в договоре поставки, производились в рублях, а не в евро. Gasum это требование отклонила. Кроме того, у сторон возникли «существенные разногласия» и по некоторым другим требованиям российской компании, сообщала Gasum.

Читайте на РБК Pro
«Детский мир» собрался уйти с биржи. Кто может последовать за ним
Четыре способа снизить коррупцию в компании
Насколько реален мировой продовольственный кризис
Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь

Для разрешения всех этих противоречий финская компания обратилась в арбитраж в соответствии с договором. ООО «Газпром экспорт» прекратило поставки газа компании Gasum в мае.

По данным российской компании, в 2016–2019 годах «Газпром» поставлял в Финляндию около 2,5 млрд куб. м газа в год. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Bloomberg писал, что в 2021 году Финляндия импортировала из России 92% природного газа, но на долю газа приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.

О решении перевести платежи за газ в рубли для «недружественных стран» сообщил в конце марта президент России Владимир Путин. В этот список входят Финляндия, все остальные страны Евросоюза, США, Япония и другие. Президент обосновал решение стремлением «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», чего следует достичь, по его убеждению, «в самое ближайшее время». Схема начала действовать с 1 апреля.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Стокгольмский арбитраж Газпром Финляндия поставки газа суд
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Финская Gasum заявила, что суд счел необязательной оплату газа в рублях
Бизнес
Gasum сообщила о приостановке поставок газа из России в Финляндию
Политика
Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter