Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» €300 млн

Арбитраж признал указ президента России о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажором и обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» задолженность в размере €300 млн. Ранее Gasum отказалась оплачивать газ по новой схеме

Фото: Gasum / Youtube

Арбитражный суд в Стокгольме признал указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажорными обстоятельствами. Суд обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты, сообщил «Газпром».

«Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с указом президента России № 172 от 31.03.2022», — сказано в сообщении российской компании.

Также суд обязал компании продолжить переговоры по существующему контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками.

Накануне финская компания сообщала, что арбитраж постановил, что Gasum не была обязана принимать требование «Газпрома» платить за газ в рублях. «Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться», — отмечалось в сообщении.

Между Gasum и ООО «Газпром экспорт» действует контракт на поставку природного газа до 31 декабря 2031 года. В апреле «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование о том, чтобы платежи, оговоренные в договоре поставки, производились в рублях, а не в евро. Gasum это требование отклонила. Кроме того, у сторон возникли «существенные разногласия» и по некоторым другим требованиям российской компании, сообщала Gasum.

Для разрешения всех этих противоречий финская компания обратилась в арбитраж в соответствии с договором. ООО «Газпром экспорт» прекратило поставки газа компании Gasum в мае.

По данным российской компании, в 2016–2019 годах «Газпром» поставлял в Финляндию около 2,5 млрд куб. м газа в год. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Bloomberg писал, что в 2021 году Финляндия импортировала из России 92% природного газа, но на долю газа приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.