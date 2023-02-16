Норвегия одобрила программу поддержки Украины на $7 млрд

Йонас Гар Стёре (Фото: Alastair Grant / Getty Images)

Парламент Норвегии большинством голосов одобрил программу помощи Украине на сумму 75 миллиардов норвежских крон (почти $7 млрд). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Программа рассчитана на пять лет.

«Я очень рад, что такому широкому согласию по программе поддержки Украины, которая продлится в течение пяти лет и на следующий парламентский период», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

В заседании в режиме видеоконференции принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Программа поддержки была названа в честь лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена «в память о его выдающихся гуманитарных усилиях в Украине сто лет назад».

По словам главы правительства, сейчас решающее значение для Украины имеют поставки вооружений. «В 2023 году половина предоставляемой помощи будет в форме военной поддержки’, — заявил премьер-министр Стёре.

Эти деньги будут также использоваться для гуманитарной помощи Украине, поддержания гражданской инфраструктуры и для ее восстановления, когда это станет возможным.

Финансирование в рамках программы также может быть использовано для оказания гражданской поддержки Молдавии.

В течение следующих пяти лет ежегодное распределение средств между военной и гражданской составляющими будет устанавливаться на каждый бюджетный год.

14 февраля Минобороны королевства сообщило, что передаст Украине восемь танков и до четырех машин поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов.



«Решение о передаче танков Leopard 2 и машин поддержки было принято после диалога как с главнокомандующим обороны, так и с другими европейскими странами. Ситуация в Украине приближается к критической фазе, и она зависит от быстрой и масштабной поддержки Запада. Мы также будем способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками», — сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.