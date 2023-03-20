Казахстан впервые отправил нефть в Баку через Каспийское море

Первый танкер с казахстанской нефтью отправился в Баку по Каспийскому морю

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Танкер с нефтью с казахстанского месторождения Кашаган впервые направился через Каспийское море по маршруту Актау — Баку, первая партия топлива составляет 6,9 т, сообщила пресс-служба Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

«Транспортировка нефти по новому маршруту осуществлялась танкером «Академик Хошбахт Юсифзаде», принадлежащим морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», — говорится в сообщении ASCO. Общая грузоподъемность судна — 7,8 тыс. т.

Танкер доставит нефть из казахстанского порта Актау в азербайджанский терминал «Сангачал» близ Баку.

Месторождение Кашаган — одно из крупнейших месторождений Казахстана в Каспийском море. Его запасы оцениваются в 4,65 млрд т (36,6 млрд барр.) и занимают территорию приблизительно 75 на 45 км. В ноябре 1997 года было подписано Соглашение о разделе продукции между правительством Республики Казахстан и международным консорциумом ОКИОК (Offshore Kazakhstan International Operating Company N.V.), в состав которого вошли представители крупнейших мировых компаний, имевших большой опыт в разработке аналогичных нефтегазовых месторождений. В состав консорциума входят следующие участники: итальянская Eni, французская Total, американская ExxonMobil, англо-голландская Shell, китайская CNPC, японская Inpex и национальный оператор нефтяной отрасли Казахстана «КазМунайГаз».

Как сообщает «КазТрансОйл» (входит в состав национального оператора нефтяной отрасли Казахстана, компанию «КазМунайГаз»), грузоотправителем нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

Директор филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда сказал, что тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

Транскаспийский транспортный маршрут — международный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт нефти из страны традиционно шел через российскую территорию — по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки казахстанской нефти через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля этого года.

Летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился диверсифицировать экспорт нефти.

8 марта Bloomberg писал, что производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия, чтобы увеличить поставки в европейские страны для снижения их зависимости от России. По данным Reuters, Казахстан за прошлый год нарастил поставки нефти в обход России. По подсчетам агентства, всего в обход России было экспортировано 1,8 млн т нефти (36 тыс. барр. в сутки), показатель увеличился на 638 тыс. т по сравнению с 2021 годом.