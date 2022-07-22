Путин поручил пересмотреть основания для ареста предпринимателей

Владимир Путин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам Петербургского международного экономического форума, правительство и Верховный суд должны обеспечить изменения в законы для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства.

Речь идет о деяниях, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы. Также в законодательстве необходимо пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности, говорится в поручениях.

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