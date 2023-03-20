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Путин призвал не возбуждать бесперспективные дела против бизнесменов

Путин: нельзя заводить уголовные дела против бизнесменов без судебных перспектив
Если дело в отношении предпринимателей не имеет судебной перспективы, то его не следует заводить, так как это лишь дестабилизирует работу целых трудовых коллективов, подчеркнул Путин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Нельзя возбуждать уголовные дела против предпринимателей без судебных перспектив, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД. Трансляцию вел РБК.

«Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», — сказал он.

По его словам, зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. В этом случае уголовное дело заводить не следует, так как это лишь дестабилизирует работу целых трудовых коллективов, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что сегодня предприниматели действуют в сложных условиях и достойно справляются с «острыми вызовами», обеспечивая развитие экономики.

Ранее президент поручил до 1 мая внести в законодательство поправки, декриминализирующие связанные с предпринимательской деятельностью преступления.

Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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О том, что необходимо пересмотреть нормы УК и декриминализовать экономические преступления, президент говорил во время обращения к Федеральному собранию.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 9 марта предложил декриминализовать нарушения по десяти статьям УК, среди которых незаконное предпринимательство (ст. 171), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), незаконное использование изобретения или полезной модели (ч. 1 ст. 147).

Путин также призывал расширить экономические свободы в ответ на западные санкции. Он обратился к Генпрокуратуре с просьбой «настроить тонкую работу» по расширению экономических свобод в рамках закона.

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин предприниматели уголовные дела против бизнеса

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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