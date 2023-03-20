Путин призвал не возбуждать бесперспективные дела против бизнесменов
Нельзя возбуждать уголовные дела против предпринимателей без судебных перспектив, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД. Трансляцию вел РБК.
«Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», — сказал он.
По его словам, зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. В этом случае уголовное дело заводить не следует, так как это лишь дестабилизирует работу целых трудовых коллективов, подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что сегодня предприниматели действуют в сложных условиях и достойно справляются с «острыми вызовами», обеспечивая развитие экономики.
Ранее президент поручил до 1 мая внести в законодательство поправки, декриминализирующие связанные с предпринимательской деятельностью преступления.
Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
О том, что необходимо пересмотреть нормы УК и декриминализовать экономические преступления, президент говорил во время обращения к Федеральному собранию.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 9 марта предложил декриминализовать нарушения по десяти статьям УК, среди которых незаконное предпринимательство (ст. 171), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), незаконное использование изобретения или полезной модели (ч. 1 ст. 147).
Путин также призывал расширить экономические свободы в ответ на западные санкции. Он обратился к Генпрокуратуре с просьбой «настроить тонкую работу» по расширению экономических свобод в рамках закона.