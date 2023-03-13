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Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы

Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы из-за нарушений
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Туристам на Бали запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся аварий. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор острова Вайан Костер.

Он пояснил, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила, из-за чего теперь им разрешат пользоваться только теми видами транспорта, которые специально предоставлены туристическими службами и соответствуют стандартам «обеспечения качественного туризма», передает Bloomberg.

«Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами. Туристы не должны садиться за руль самостоятельно или управлять мотоциклом без рубашки или шлема», — отметил Костер (цитата по Bali Discovery). Он добавил, что многие из путешественников управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.

Губернатор обратился за поддержкой в Министерство юстиции, чтобы дать возможность Бали аннулировать визы, если иностранцы будут замечены за ездой на мотоциклах или совершат другие нарушения — например, будут нелегально работать.

Как уточняет Reuters, губернатор также обратился к центральному иммиграционному агентству с просьбой отменить политику выдачи виз по прибытии гражданам России и Украины, после того как были обнаружены люди из этих стран с туристическими визами, незаконно устроившиеся на работу. Согласно официальным данным властей, россияне — одна из самых больших групп иностранцев, прибывающих в Индонезию. Согласно приведенной Reuters статистике, более 77,5 тыс. россиян приехали в Индонезию в период с сентября 2022 года по январь, после ослабления ограничений, связанных с COVID-19. За этот же период в страну прибыли около 8,8 тыс. украинцев.

По словам Костера, количество нарушений, совершаемых россиянами и украинцами, значительно выше по сравнению с жителями других стран. В марте по меньшей мере четверых россиян депортировали за нарушение визового режима, отмечает агентство.

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