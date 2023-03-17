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В посольстве не заметили шагов Индонезии по отмене виз для россиян

Посольство: Индонезия не предпринимает шагов по отмене виз по прибытии для россиян

Индонезийское правительство не предпринимает шагов по ужесточению визовых требований к российским туристам и не отменяет выдачу им виз по прибытии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Индонезии.

«Посольство обратило внимание на недавнее предложение губернатора провинции Бали Ваяна Костера приостановить выдачу виз по прибытии российским туристам. Однако признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается», — сказали в посольстве. В дипломатическом представительстве отметили, что, если запрет все-таки будет введен, это приведет к снижению турпотока из России.

13 марта Костер обратился к центральному иммиграционному агентству с просьбой отменить политику выдачи виз по прибытии гражданам России и Украины после того, как были обнаружены люди из этих стран с туристическими визами, нелегально устроившиеся на работу. Согласно официальным данным властей Бали, россияне — одна из самых больших групп иностранцев, прибывающих в страну. В период с сентябре 2022 года по январь 2023-го в Индонезию приехали более 77,5 тыс. россиян, сообщает Reuters.

По словам губернатора Бали, количество нарушений, совершаемых россиянами и украинцами, значительно выше по сравнению с жителями других стран. В марте по меньшей мере четверых россиян депортировали за нарушение визового режима.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес сказал, что власти Индонезии взвешенно оценят идею губернатора. Дипломат подчеркнул, что российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали. Для въезда в страну туристам необходимо оформить электронную визу заранее или по прибытии. Для других целей документ оформляется через посольства и консульства Индонезии.

Теги
Индонезия Бали выдача виз россияне туризм
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