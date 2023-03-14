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Посол оценил идею властей Бали отменить выдачу виз россиянам по прибытии

Посол Индонезии оценил идею губернатора Бали отменить выдачу виз россиянам по прибытии

Власти Индонезии взвешенно оценят идею губернатора Бали об отмене выдачи виз по прибытии российским туристам, заявил «РИА Новости» посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Накануне губернатор острова Бали Ваян Костер сообщил, что направил в Министерство юстиции и прав человека и МИД Индонезии письмо с предложением прекратить выдачу виз россиянам и украинцам по прибытии в страну. Он уточнил, что внес соответствующее предложение, так как получил жалобы на российских и украинских туристов. Местные жители, по словам Костера, жаловались, что россияне и украинцы злоупотребляют льготами, пытаясь найти работу на острове.

«Естественно, все это было раздуто в соцсетях. Я думаю, что соответствующие министерства, в том числе МИД, министерство юстиции и прав человека, минтуризма, оценят и рассмотрят предложение губернатора приостановить действие упрощенной процедуры выдачи виз по прибытии взвешенно и справедливо и примут соответствующее решение», — сказал Таварес.

Дипломат подчеркнул, что российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали.

Материал дополняется

Теги
Индонезия Бали визы украинцы российские туристы
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