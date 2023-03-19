Рогов заявил о развернутой ВСУ информационно-психологической спецоперации

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Власти Украины начали информационно-психологическую спецоперацию, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, западные и украинские СМИ намеренно распространяют информацию о недостатке снарядов и резервов со стороны Украины, «хотя на самом деле противник серьезно усиливается», отметил Рогов.

Он также отметил, что украинские военные готовятся наступать на Запорожском направлении и проводят разведку боем. «Наша армия знает о планах противника. Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки», — подчеркнул Рогов.

В феврале заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев. Тогда он заявил, что у Киева «почти ноль боеприпасов».

8 марта министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов на европейских складах на €1 млрд, который выделят из Европейского фонда мира. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужно больше боеприпасов, чем ЕС готов предложить.